Депутаты Госдумы от Башкирии поддержали закон об упразднении конституционных судов

Известно, что поправка связана с изменениями текста федеральной Конституции. Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Теперь региональные конституционные суды не имеют право рассматривать новые дела. А завершить старые они должны до 2023 года.
Во время голосования проголосовали «за» 362 депутата. Четверо воздержались от ответа, еще двое проголосовали «против». Известно, что в состав Госдумы от Башкирии входят 15 депутатов. Из них 11 – представители партии «Единая Россия».