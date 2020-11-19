Депутаты Госдумы от Башкирии поддержали закон об упразднении конституционных судов

Известно, что поправка связана с изменениями текста федеральной Конституции. Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Теперь региональные конституционные суды не имеют право рассматривать новые дела. А завершить старые они должны до 2023 года.