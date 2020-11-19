Депутаты Госдумы от Башкирии поддержали закон об упразднении конституционных судов

Депутаты Госдумы от Башкирии поддержали закон об упразднении конституционных судов

Вчера, 13:32ПолитикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Накануне в Госдума РФ в третьем чтении рассмотрела закон «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», который подразумевает упразднение конституционных судов в регионе.

Известно, что поправка связана с изменениями текста федеральной Конституции. Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Теперь региональные конституционные суды не имеют право рассматривать новые дела. А завершить старые они должны до 2023 года.

Во время голосования проголосовали «за» 362 депутата. Четверо воздержались от ответа, еще двое проголосовали «против». Известно, что в состав Госдумы от Башкирии входят 15 депутатов. Из них 11 – представители партии «Единая Россия».

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