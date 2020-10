Депутат Госдумы от Башкирии призвал жителей забрать родственников из приютов

Зариф Байгускаров прокомментировал скандал с частным пансионатом «Моя семья» под Уфой, в отношении которого возбуждены уже два уголовных дела.

Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров сообщил в соцсетях, что побывал в скандальном пансионате для пожилых «Моя семья» под Уфой. По словам Байгускарова, в пансионате проживают 20 пожилых и одна девушка с ДЦП. — Нет элементарных условий для быта, антисанитария. Практически все они нуждаются в медпомощи, некоторые стонут от боли. У пожилого мужчины синяк на лице, при этом он отказывается назвать обидчика. Примерно у 90% постояльцев есть дети и внуки, — рассказал о ситуации депутат. Байгускаров решил позвонить родным пожилых, некоторые из них пообещали забрать своих бабушек и дедушек домой. По словам депутата, почти все признались, что привезли пожилых родных в пансионат «из-за тяжелого характера». — На мой вопрос, уверены ли они, что в 80-90 лет у них, возможно, характер будет не лучше, чем у родителей, промолчали. Что больше всего расстроило, так это то, что разместившие в этот приют своих родителей дети не интересуются условиями проживания. У стариков нет телефонов, одежды, их никогда не выводят на прогулку. А ведь эти брошенные детьми мамы и папы родили их, не спали ночами, растили, обучали. Вот такая благодарность. По рассказам родителей, их дети живут в больших квартирах, коттеджах, имеют дачи, — поделился историями Байгускаров. Депутат Госдумы направил запросы в заинтересованные ведомства с просьбой внести предложения. В частности, Байгускаров считает необходимым создать реестр частных пансионатов и приютов для пожилых, выдавать таким организациям лицензию только при наличии необходимых условий для проживания и безопасности постояльцев, а также предусмотреть в штате пансионатов медработника. Напоследок Зарифу Байгускаров призвал жителей Башкирии забрать своих пожилых родственников из пансионатов и приютов и «позволить им дожить остаток жизни в кругу детей, внуков, правнуков». Если это невозможно, депутата посоветовал разместить их в учреждениях при Минтруда Башкирии. Напомним, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют качество оказываемых услуг в двух филиалах пансионата, один из которых находится в поселке 8 Марта, а другой — в селе Зубово Уфимского района. При этом в отношении руководства организации возбуждены два уголовных дела — за ненадлежащее качество предоставляемых услуг и смерть подопечного.

