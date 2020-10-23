Депутат Госдумы от Башкирии призвал жителей забрать родственников из приютов

— На мой вопрос, уверены ли они, что в 80-90 лет у них, возможно, характер будет не лучше, чем у родителей, промолчали. Что больше всего расстроило, так это то, что разместившие в этот приют своих родителей дети не интересуются условиями проживания. У стариков нет телефонов, одежды, их никогда не выводят на прогулку. А ведь эти брошенные детьми мамы и папы родили их, не спали ночами, растили, обучали. Вот такая благодарность. По рассказам родителей, их дети живут в больших квартирах, коттеджах, имеют дачи, — поделился историями Байгускаров.