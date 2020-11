В России готовятся к рассмотрению проекта, целью которого является изменение молодежной политики.

Газета “Известия” сообщает, что рассмотрение проекта в Государственной думе назначено на конец ноября. В новом законопроекте будут приведены определения понятий “молодежь”, “молодая семья”, “молодежные общественные объединения”. Отмечается, что данные понятия будут регламентировать жизнь молодых россиян, в том числе получение гражданами в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет определенных льгот, закрепленных на законодательном уровне.

