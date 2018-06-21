В Башкирии профсоюзы проведут митинг против повышения пенсионного возраста

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан пока не приняла окончательного решения о проведении митинга против повышения пенсионного возраста, сообщили Медиакорсети в ФПРБ.

- Уведомление о проведении митинга мы подали, ответа пока не получили, а окончательное решение примем 25 июня на внеочередном заседании президиума, - рассказали в профсоюзной организации.

Если правительство согласует митинг и профсоюзы не откажутся от его проведения, то он может пройти 1 июля на площади перед Дворцом спорта в Уфе.

Ранее председатель ФНПР Михаил Шмаков разослал в региональные организации письмо с предложением организовать митинги против повышения пенсионного возраста. А республиканская организация профсоюзов направила в Госсобрание Башкирии обращение с негативным отзывом по предложениям федерального правительства по пенсионной реформе.

Согласно этим предложениям, в течение длительного переходного периода мужчины начнут выходить на пенсию с 65 лет, женщины - с 63 лет. В настоящее время законопроект проходит обсуждение в регионах.