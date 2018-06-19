Две минуты о пенсионной реформе

Две минуты о пенсионной реформеВидео
Сегодня, 10:47Рустэм Башкирцев
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На этом видео разъясняются основные моменты пенсионной реформы, предлагаемой правительством.
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Видео: Youtube.com
Сюжеты: Видео
Повышение пенсионного возраста для мужчин окончательно произойдет только к 2028 году, а для женщин — к 2034 году. А среднемесячная пенсия россиян будет расти на тысячу рублей каждый год, а не на 500.
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