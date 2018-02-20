Глава Башкирии предложил внедрить региональный материнский капитал

При этом Рустэм Хамитов много говорил о семейном счастье и пилотных проектах.

Сегодня, 20 февраля, в уфимском Конгресс-холле прошла коллегия Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии с подведением итогов и обозначением приоритетных задач на ближайшее время. На заседании выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов, который традиционно начал сове выступление на оптимистичной ноте, рассказав о полном выполнении социальных обязательств и соответствии общероссийским тенденциям.

- Большинству семей нужны не льготы и пособия, а институты социального развития, чтобы люди были вовлечены в экономические процессы, общественную жизнь, чувствовали свою востребованность, могли приносить пользу. Об этом говорилось и на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который недавно завершился, - рассказал собравшимся Рустэм Хамитов. - Такой же подход должен быть в отношении пособий по безработице. Нужно защищать тех, кто действительно попал под сокращение, помогать им в поиске другой работы, но никак не поощрять безынициативных людей, по сути мириться с иждивенчеством, отсутствием всякой мотивации к труду.

Прокомментировал глава региона информацию о среднем уровне зарплаты в Башкирии, которая вызвала немало нареканий в соцсетях.

- Но это, как говорится, «средняя температура по больнице». Мы понимаем, что значительное количество работающих людей получают заработную плату меньше 20 тысяч рублей. Это, конечно, большая проблема для нашего общества, - сообщил Хамитов. - В прошедшую пятницу, 16 февраля, Государственной Думой России принят закон, в соответствии с которым МРОТ к 1 мая 2018 года приравнивается к прожиточному минимуму. В нашем бюджете на 2018 год на эти цели заложено около 5 млрд рублей, поэтому поставленную задачу мы обязательно решим.

С реализацией «майских» указов президента России, по словам Рустэма Хамитова, тоже все в порядке, хотя нашлось, кому попенять.

- Но есть несколько муниципалитетов, которые ведут себя недостаточно дисциплинированно в этой части, отстают по тем показателям, которые запланированы. Предупреждаю глав этих муниципалитетов или их заместителей, которые присутствуют здесь (вы знаете, о чём идёт речь): если такие нарушения будут, то мы будем принимать соответствующие кадровые решения. С ситуацией по заработной плате нельзя шутить, расслабляться. Надо выполнять всё, что делается в этой части. Тем более ресурсы доводятся до муниципалитетов и городских округов в полном объёме, - напомнил провинившимся Рустэм Хамитов.

Странная ситуация сложилась с участием в пилотном проекте по повышению производительности труда, в котором задействованы девять предприятий Башкирии.

- Часть из этих девяти предприятий уже начала отрабатывать назад: «Нам неинтересно, мы не можем, у нас другие условия работы, мы не подходим под эту категорию». Здравствуйте, как это так?! Когда мы вовлекали вас в эту программу, предлагали участвовать в ней, отказывающихся не было. А сейчас, когда появились первые сложности, трудности, когда надо вкладывать ресурсы, сразу же появились те, кто не тянет, - строго спросил глава республики.

Большие надежды Рустэм Хамитов, по его словам, возлагает и на проект «Бережливое правительство».

- Мы тоже очень тщательно будем наблюдать за тем, как будет развиваться этот проект. Прежде всего потому, что снизится уровень бюрократии, повысится качество вашей работы. Надеюсь, что и людям, гражданам нашей республики будет проще во взаимоотношениях с нашими многочисленными государственными структурами,

- отметил он.

Как оказалось, у Башкирии, есть одно веское конкурентное преимущество, о котором многие не подозревали: средний возраст населения в республике составляет 38,5 лет, тогда как по стране – 40. При этом ежегодно в другие регионы выезжают для учёбы почти 20 тысяч наших ребят и девчат. Из них в республику после получения образования возвращается лишь малая часть.

- Если мы будем терять молодёжь, у нас не станет перспективы. Мы не сможем быть конкурентоспособны. Это тоже вполне очевидно. Здесь все средства хороши, - заявил глава Башкирии и сразу перешел к другой резонансной теме – трудоустройству инвалидов и пенсионеров, с которым, как оказалось, в Башкирии дело налаживается.

- В этом году в республике необходимо запустить механизм внедрения финансово обеспеченных образовательных сертификатов для участия населения в программах повышения квалификации или переподготовки, - напомнил аудитории Рустэм Хамитов. - Надеюсь, что Правительство республики уже начало работу в этой части, и первые сертификаты появятся, может быть, в ближайшее время, но уж точно в этом году.

Подробнее и еще проникновеннее глава Башкирии говорил о семейной политике

- В последние годы в мире всё больше внимания уделяется такому направлению, как счастье. Имею в виду счастье семьи, отдельного человека. В этом смысле появляется достаточно много работы. Потому что и западное общество, с одной стороны, становится богаче, но тем не менее люди в нём счастливее не становятся. Доход западных стран за последние 50 лет вырос в два раза, а уровень удовлетворённости жизнью остался тем же, в развитых странах он составляет примерно 30-35 процентов. Наша страна по уровню удовлетворенности жизнью населения или, проще, индексу счастья сегодня занимает примерно 45-55-е места, - сообщил он аудитории.

После небольшого лирического отступления на тему семейного счастья и причин депрессии глава Башкирии пояснил, почему власти республики в прошлом и позапрошлом годах начали двигаться в направлении работы с семьёй.

- Надо смотреть и в части возможности внедрения в республике регионального и муниципального материнского (семейного) капитала с участием организаций, предприятий, частных лиц. Почему богатые, успешные предприятия зачастую не помогают в разрешении вопросов семейной политики, оказания помощи, поддержки?

– эта часть выступления главы республики стала для многих неожиданной - Откуда такая чёрствость и равнодушие к своим людям, которые работают на предприятии. «Мы налоги платим, зарплату платим – и отстаньте от нас». Это неправильный подход. Это абсолютно неверные рассуждения. Предприятия должны быть заинтересованы в том, чтобы по-настоящему поддерживать свои коллективы.

Как оказалось, намерения главы Башкирии в этом направлении серьезны. Он настойчиво рекомендовал изучить опыт Тамбовской, Тульской областей и Санкт-Петербурга, где уже ведется подобная работы.

- Нам надо изучить, посмотреть, какие меры если не принуждения, то соответствующей заинтересованности применяются к этим предприятиям,- уточнил он и продолжил удивлять аудиторию своими идеями. - Считаю важным открывать в организациях, где преимущественно трудятся женщины, корпоративные группы по присмотру и уходу за детьми. Это даёт мамам возможность совмещать работу и воспитание детей. Успешный опыт уже есть в Башгоспедуниверситете имени М. Акмуллы и Республиканском кардиодиспансере.