Глава Башкирии встретит Новый год в семейном кругу

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В юности Рустэм Хамитов предпочитал встречать праздник с друзьями.
Рустэм Хамитов встретит Новый год дома с семьёй. Об этом глава республики сообщил в своём интервью.
У Рустэма Хамитова три внучки и внук. Сын и дочь не смогут приехать к нему отмечать праздник, поскольку живут и работаю в Москве, поэтому глава Башкирии встретит Новый год с супругой.
Глава поделился историями о том, где ему приходилось встречать праздник в молодости. Порой Рустэм Хамитов встречал Новый год на танцевальных площадках и сцене, когда играл в рок-группе «Лучшие годы». В 19 лет встретил праздник в пещере в Подмосковье со спелеологами, и несколько раз отмечал праздник в лесу, с костром.
Бывало всё, но сейчас, в зрелом возрасте, это уже только семейный праздник, поделился Рустэм Хамитов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей