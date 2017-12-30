Глава Башкирии встретит Новый год в семейном кругу

В юности Рустэм Хамитов предпочитал встречать праздник с друзьями.

Рустэм Хамитов встретит Новый год дома с семьёй. Об этом глава республики сообщил в своём интервью.

У Рустэма Хамитова три внучки и внук. Сын и дочь не смогут приехать к нему отмечать праздник, поскольку живут и работаю в Москве, поэтому глава Башкирии встретит Новый год с супругой.

Глава поделился историями о том, где ему приходилось встречать праздник в молодости. Порой Рустэм Хамитов встречал Новый год на танцевальных площадках и сцене, когда играл в рок-группе «Лучшие годы». В 19 лет встретил праздник в пещере в Подмосковье со спелеологами, и несколько раз отмечал праздник в лесу, с костром.