Штаб Собчак в Уфе собрал 2 тысячи подписей

В ближайшее время будет разработан график визита Ксении Собчак в Уфу.

Об этом «Башинформу» сообщил руководитель уфимского штаба Рафик Дусалиев. У кандидата «против всех» собрано пока около 94 367 голосов из 105 000.

«Я думаю визит будет, пока даты согласуем, формат визита, рабочие моменты. Но то, что визит будет, конечно, это однозначно», — рассказал «Башинформу» Рафик Дусалиев.

Отметим, ранее Медиакорсеть писала о том, что волонтеры штаба приглашают на визит с Ксенией Собчак только после того, как поставят свои подписи за нее. В федеральном штабе кандидата в президенты эту информацию нам пока так и не прокомментировали.