В Уфе у жителей "выманивают" подписи за Собчак, обещая встречу с ней

В Уфе волонтеры штаба Ксении Собчак используют достаточно "хитрый" способ сбора подписей за ее кандидатуру. Каждого, кто подпишется за Ксению, они обещают пригласить на встречу с ней. При этом, когда она приедет в Уфу, пока неизвестно.

В группе "Собчак против всех Уфа", которая создана в соцсети Вконтакте для сбора подписей, размещена информация о том, что подпись является обязательным условием приглашения на встречу.

- Вы будете приглашены на встречу с Ксенией Собчак в Уфе, если поставите подпись в поддержку ее выдвижения в президенты РФ, - говорится в сообщении группы. - Подписи необходимы только рукописные.

Волонтер, ответивший по телефону указанному в группе, подтвердил, что группа создана представителями официального штаба Собчак в Уфе. Это сделано специально для сбора подписей, поскольку другая группа официального штаба "есть, но она не ведется". Волонтеры, собирая подписи, сохраняют телефоны желающих попасть на встречу, обещая, что потом пригласят их. При этом сами они пока не знают, когда Ксения приедет в Уфу. На сайте sobchakprotivvseh.ru информации об этом также нет.

Примечательно, что волонтеры не делают исключения и для журналистов. Их тоже просят поставить подпись, чтобы попасть на встречу.

- Я сегодня поставил свою подпись за Собчак, но не потому, что я ее поддерживаю, а потому, что хочу попасть на встречу с ней, - говорит уфимский журналист Николай Бажин. - Но я считаю это является своего рода политическим вымогательством: то есть я не могу как журналист посетить ее встречу, если я не поставил подпись. Я уточнял этот момент у модератора группы, и он сказал, что подпись и в этом случае необходима. В случае чего я готов предоставить переписку.