В Башкирии собрали восемь тысяч подписей в поддержку Владимира Путина
Сегодня, 13:41ПолитикаНаталья Кузнецова
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Региональный штаб общественной поддержки Владимира Путина в Башкортостане собрал и сдал в центральный избирательный штаб кандидата 8 тысяч подписей жителей республики.
Сюжеты: Выборы-2018
- Мы собрали более восьми тысяч подписей на 17 пунктах сбора в городах и районах Башкортостана, – сообщил зампредседателя регионального штаба Руслан Гизатуллин. – После проверки в центральном избирательном штабе они будут переданы в Центризбирком России.
Несмотря на то, что максимально предусмотренное законом количество подписей для региона (7500) было уже собрано, Штаб кандидата, с учетом большого общественного запроса, принял решение продолжить их сбор как фактор поддержки Владимира Путина на предстоящих выборах.
Сбор подписей продолжится в республике до 28 января.
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