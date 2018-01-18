В Башкирии собрали восемь тысяч подписей в поддержку Владимира Путина

- Мы собрали более восьми тысяч подписей на 17 пунктах сбора в городах и районах Башкортостана, – сообщил зампредседателя регионального штаба Руслан Гизатуллин. – После проверки в центральном избирательном штабе они будут переданы в Центризбирком России.