Нежелательного репера из Уфы Моргенштерна суд не стал исключать из печечня иноагентов

Сегодня, 13 июля Алишер Валиев, также известный как репер Моргенштерн в очередной раз проиграл в суде. И если предыдущий его проигрыш по делу о плагиате на песню казанца «Владимир Путин молодец» принес артисту лишь необходимость выплатить несколько десятков тысяч рублей компенсации, то на этот раз дело оказалось другого толка.