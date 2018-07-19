Лучшие журналисты станут заслуженными: Путин подписал указ о новом звании
Сегодня, 17:23ПолитикаЗиля Аскерова
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Тем же указом утверждены положения о новых почетных званиях, а также внесены соответствующие изменения в действующее законодательство о госнаградах.
Ранее журналистов награждали званиями «Заслуженный работник культуры РФ» или «Заслуженный работник связи РФ». О необходимости отдельного почетного звания для представителей СМИ Владимиру Путину сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев во время встречи президента с главредами российских СМИ в январе этого года.
Путин тогда согласился с доводами Соловьева и сдержал свое обещание. Глава государства тогда отметил, что профессия журналиста «интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная».
В России предусмотрено более 60 почетных званий для представителей разных профессий.
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