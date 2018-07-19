Лучшие журналисты станут заслуженными: Путин подписал указ о новом звании

Ранее журналистов награждали званиями «Заслуженный работник культуры РФ» или «Заслуженный работник связи РФ». О необходимости отдельного почетного звания для представителей СМИ Владимиру Путину сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев во время встречи президента с главредами российских СМИ в январе этого года.

Путин тогда согласился с доводами Соловьева и сдержал свое обещание. Глава государства тогда отметил, что профессия журналиста «интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная».