Коммунисты проведут в Уфе митинг в защиту «детей войны»
Сегодня, 19:06ПолитикаНиколай БажинФото: Николай Бажин/ Youtube.com
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Он пройдет 22 июня.
Сюжеты: Видео
Лидер коммунистов Башкирии Юнир Кутлугужин сообщил, что 22 июня башкирское отделение КПРФ согласовало митинг в Уфе. Он пройдет 22 июня с 15.00 на площади перед Дворцом спорта.
Он сообщил, что на митинге будут выступать в поддержку прав «детей войны», тех подростков, которые работали на послевоенном восстановлении народного хозяйства страны.
- Сейчас у них пенсии на селе - 8-9 тысяч рублей, в городах - 11-12 тысяч, - сказал Юнир Кутлугужин. - Им нужна поддержка на законодательном уровне.
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