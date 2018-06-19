Коммунисты проведут в Уфе митинг в защиту «детей войны»

Лидер коммунистов Башкирии Юнир Кутлугужин сообщил, что 22 июня башкирское отделение КПРФ согласовало митинг в Уфе. Он пройдет 22 июня с 15.00 на площади перед Дворцом спорта.

Он сообщил, что на митинге будут выступать в поддержку прав «детей войны», тех подростков, которые работали на послевоенном восстановлении народного хозяйства страны.