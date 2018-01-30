КПРФ обжалует решение о выдаче мандата депутату горсовета Уфы Баутскому
В эфире радио "Эхо Москвы в Уфе" пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сказал, что партия была против того, чтобы отдавать мандат Баутскому, которого обвиняли в мошенничестве и даче взятки. По словам Ющенко, он выяснит обстоятельства, при которых избирательная комиссия отдала мандат не тому человеку, которого выдвигала партия.
- Первый секретарь башкирского рескома КПРФ, депутат Госсобрания Башкирии Юнир Кутлугужин сказал «Эху», что партия действительно выдвигала на пост депутата другого человека, но городская избирательная комиссия его кандидатуру отклонила, - говорится в сообщении радиостанции. - Кутлугужин утверждает, что лично у него нет претензий к Александру Баутскому, которого суд признал невиновным. Но, по словам Кутлугужина, после визита Павла Грудинина КПРФ намерена обжаловать решение избиркома Уфы дать мандат Баутскому в Центральной избирательной комиссии.