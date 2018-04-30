Юнир Кутлугужин переизбран первым секретарем рескома КПРФ в Башкирии

Вчера, 29 апреля, в Уфе прошла отчетно-выборная конференция Башкирского республиканского отделения КПРФ. На нем выбрали республиканский комитет, который будет руководить деятельностью коммунистов республики на предстоящие 4 года.

В реском вошли 59 человек. В свою очередь члены рескома выбрали первого секретаря, им вновь стал Юнир Кутлугужин, который возглавлял коммунистов Башкирии и раньше.

В бюро рескома БРО КПРФ вошли 11 человек, сообщили в пресс-службе партии. Вот список членов бюро: