Юнир Кутлугужин переизбран первым секретарем рескома КПРФ в Башкирии
Сегодня, 10:32ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Mkset.ru
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Он будет руководить коммунистами еще четыре года.
Вчера, 29 апреля, в Уфе прошла отчетно-выборная конференция Башкирского республиканского отделения КПРФ. На нем выбрали республиканский комитет, который будет руководить деятельностью коммунистов республики на предстоящие 4 года.
В реском вошли 59 человек. В свою очередь члены рескома выбрали первого секретаря, им вновь стал Юнир Кутлугужин, который возглавлял коммунистов Башкирии и раньше.
В бюро рескома БРО КПРФ вошли 11 человек, сообщили в пресс-службе партии. Вот список членов бюро:
- Старов Вадим Николаевич
- Бикметов Мират Ахметович
- Боруксон Анатолий Семёнович
- Палтусова Александра Михайловича
- Гадиев Рауф Саетгалиевич
- Бадамшин Лябиб Халимович
- Агадуллина Лера Нуртдиновна
- Шабрина Юля Леонидовна
- Веськин Анатолий Иванович
- Кутлугужин Юнир Галимьянович
- Галин Ильгам Илюсович
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