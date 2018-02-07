Лидер КПРФ в Башкирии рассказал о Грудинине

Первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин рассказал Медиакорсети о выборных планах.

- Планы такие – Грудинин в Башкирии должен выиграть, - поделился Юнир Кутлугужин. – Продолжаем работу, комплектуем своими представителями избирательные комиссии, проводим обучение наблюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса, выезжаем в районы, города.

- Как встретили Грудинина в Башкирии, он же был в Туймазах и Уфе?

- Очень хорошо. В Туймазах уже с утра его ждали простые люди, человек пятнадцать, с вопросами и пожеланиями. В Уфе тоже очень хорошо прошла встреча.

Был, правда, инцидент в Уфе. Перед пресс-конференцией в отеле Hilton какой-то парень встал с плакатом, обвиняющим Грудинина в связях с госдепом, а его помощник попытался вырвать этот плакат. После чего уже после встречи с избирателями в Доме молодежи окружению Грудинина пришлось общаться с представителями полиции.

- Подали заявление о том, что помощники Грудинина их избили, отобрали и так далее, - рассказал Юнир Кутлугужин. – Наши товарищи пошли в отдел полиции, написали объяснительные, спокойно уехали в аэропорт и улетели в Екатеринбург.

По словам лидера башкирских коммунистов, никаких разногласий в партии по поводу кандидата в президенты не было. То, что он не коммунист или богатый человек, не стало поводом для раскола.

- 26 декабря прошлого года мы провели совместный пленум, рескома и КРК, - пояснил Юнир Кутлугужин. – Наши товарищи восприняли его как достойного кандидата. Тем более во главе штаба встал Геннадий Зюганов. Наши товарищи ждали более молодого, грамотного, энергичного, принципиального человека.