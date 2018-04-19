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Рустэм Хамитов: Проблему с нехваткой лекарств решим через месяц или к лету
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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Рустэм Хамитов: Проблему с нехваткой лекарств решим через месяц или к лету

Сегодня, 19:54ПолитикаРазиф АбдуллинФото: телеканал БСТ
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