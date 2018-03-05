В Уфе инвалид потратил 100 тысяч на лекарства из-за отказа больницы

Как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, работники городской больницы не обеспечили инвалида лекарством. Они сослались на то, что оно было исключено из списка жизненно необходимых препаратов. В результате пациент был вынужден потратить собственные средства на лекарство, стоимость которого превышает 30 тысяч рублей.