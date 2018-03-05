В Уфе инвалид потратил 100 тысяч на лекарства из-за отказа больницы
Сегодня, 18:03ОбществоНаталья Кузнецова
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Инвалиду 2-ой группы из Уфы, страдающему легочной гипертензией, пришлось потратить 100 тысяч рублей собственных средств на приобретение лекарств. Теперь больнице по решению суда придется выплатить мужчине эти средства.
Как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, работники городской больницы не обеспечили инвалида лекарством. Они сослались на то, что оно было исключено из списка жизненно необходимых препаратов. В результате пациент был вынужден потратить собственные средства на лекарство, стоимость которого превышает 30 тысяч рублей.
- По данному факту надзорное ведомство в судебном порядке потребовало взыскания с регионального Минздрава затраченных пациентом денег на покупку медикамента, - говорится в сообщении прокуратуры. - Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск.
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