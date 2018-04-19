Рустэм Хамитов: Надо освободить учителей от писанины

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов отвечает на вопросы в прямом телеэфире. Первым делом модератор Прямой линии спросила его об отношении к ситуации в Стерлитамаке, где вчера 9-тиклассник устроил резню на уроке информатике в первой школе.

- Я видел его, - сказал Рустэм Хамитов. - Очень жалко его. Он раненый, перебинтованный.

- Причин случившегося много, - продолжил глава республики. - Не только и не столько интернет. Отношение к детям, к особенным детям должно быть другим. То, что называется травлей, имеет свою оборотную сторону. Эти ребятишки не выдерживают такого давления и идут на такие поступки. Интернет - это вторичное. Недостаток любви - главное - в семье, в школе.

По словам Рустэма Хамитова, еще осенью можно было заметить, что парень участвовал в асоциальных группах в соцсетях, и надо было это видеть и реагировать.

- Но не давлением, а пониманием, участием и соучастием, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - И тогда можно было бы защититься от таких случаев.

- Мы обязаны изменить моральный климат и в семье, и в школе, - сказал он. - И власти должны быть помягче к таким детям. Интернет тоже надо мониторить.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что это большая тема. В частности, в той школе, где произошел этот трагический случай, на 880 детей имеется только один психолог.