В Башкирии трехлетнему малышу отказали в необходимых лекарствах
Сегодня, 12:42ПроисшествияРустэм Башкирцев
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После прокурорского вмешательства суд принял решение обеспечить больного препаратами.
Трехлетний мальчик с редким заболеванием иммунитета не получал иммуноглобулин, поскольку минздрав Октябрьского отказал в их предоставлении. В ведомстве сослались на то, что препараты не входят в перечень жизненно необходимых, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Родителям порекомендовали обратиться в благотворительные фонды. По закону подобный перечень лекарств не ограничивается для больных с редкими заболеваниями.
Прокурор обратился в суд, который удовлетворил доводы прокурора. Вскоре ребенок сможет получить необходимые препараты.
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