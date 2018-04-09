В Башкирии трехлетнему малышу отказали в необходимых лекарствах

Трехлетний мальчик с редким заболеванием иммунитета не получал иммуноглобулин, поскольку минздрав Октябрьского отказал в их предоставлении. В ведомстве сослались на то, что препараты не входят в перечень жизненно необходимых, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.