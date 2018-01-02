В Башкирии производители пива остались без налоговых льгот

Соответствующий закон, принятый республиканским парламентом, вступил в силу 1 января.

Как пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, новый закон отменил действие отдельных налоговых льгот, признанных неэффективными. В том числе льгота по налогу на имущество отменена производителям пива.

– Данную льготу государственное собрание предоставляло нескольким крупным предприятиям, которым в связи с нестабильной экономической ситуацией грозило закрытие. Это могло привести к существенному сокращению числа рабочих мест и росту социальной напряженности, – пояснил председатель государственного собрания Константин Толкачев. – В настоящее время обстановка на данных предприятиях нормализовалась. Льгота выполнила свое назначение, дальнейшее ее применение нецелесообразно.