В Башкирии производители пива остались без налоговых льгот
Сегодня, 14:39ЭкономикаРустэм БашкирцевФото: creativehead.ru
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Соответствующий закон, принятый республиканским парламентом, вступил в силу 1 января.
Как пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, новый закон отменил действие отдельных налоговых льгот, признанных неэффективными. В том числе льгота по налогу на имущество отменена производителям пива.
– Данную льготу государственное собрание предоставляло нескольким крупным предприятиям, которым в связи с нестабильной экономической ситуацией грозило закрытие. Это могло привести к существенному сокращению числа рабочих мест и росту социальной напряженности, – пояснил председатель государственного собрания Константин Толкачев. – В настоящее время обстановка на данных предприятиях нормализовалась. Льгота выполнила свое назначение, дальнейшее ее применение нецелесообразно.
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