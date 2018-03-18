В Башкирии на выборах президента проголосовали более половины избирателей

В Башкирии явка избирателей на выборах президента России составила 51,6%. Это значит, что в республике уже проголосовали 1 млн 549 тысяч человек.

Об этом на брифинге в ЦИК Башкирии сообщил начальник информационного центра ЦИК РБ Риф Арсланов.

Он заявил о том, что жители республики продолжают идти на участки и голосовать на выборах президента. В 2012 году на выборах президента к аналогичному периоду явка составила 48%. На выборах в Госдуму в 2016 году - 39,14%.