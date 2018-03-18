В Башкирии за ходом выборов лично следил глава Баймака

На избирательном участке №1000 по улице Стахановской, 19 в городе Баймаке с утра пораньше был замечен глава администрации города Баймака Фаниль Аминев.

- По нашим данным, глава города находился на избирательном участке №1000 примерно с 9.30 утра. Он ходил по залу и наблюдал за происходящим, на пиджаке у него был отчетливо виден бейдж, - сообщила Медиакорсети руководитель городского комитета КПРФ Айсылу Ишбердина. – Мы обратились за разъяснениями в территориальную избирательную комиссию, нам там сказали, что у главы якобы есть документ за подписью Рушанны Бабич о том, что он является наблюдателем.

Как известно, актриса Рушанна Бабич является доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Медиакорсеть попросила прояснить ситуацию руководителя пресс-службы общественного штаба поддержки Владимира Путина Артема Валиева.

- Такого направления Фанилю Аминеву не выдавали. Более того – по закону он, будучи чиновником, не может выступать на выборах в роли наблюдателя от того или иного кандидата, - уточнил Артем Валиев.

Мы обратились за разъяснениями в территориальную избирательную комиссию №1000.

- Фаниль Габдрафикович просто приехал на наш избирательный участок, как глава города. Он, видимо, решил проверить, как идет голосование, потому что ощущает свою ответственность за ход выборов. В сам процесс голосования он не вмешивался и никому никаких советов не давал, - сообщил Медиакорсети по телефону председатель ТИК №1000 Идель Абубакиров. – На его бейдже было написано просто, что он является главой администрации города. Он у нас на участке пробыл не более 10 минут. Приехал примерно в 9 или 9.30.

Примечательно, что чуть позже, на сайте газеты «Республика Башкортостан» появилась заметка про ход голосования в городе Баймаке с фотографией Фаниля Аминева.

- Когда на свой избирательный участок в 10.24 часов прибыл глава городской администрации Фанис Аминев (на снимке), там не протолкнуться было. В списке проголосовавших он оказался под номером 381, - говорится в публикации.