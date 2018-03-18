Политолог Юрий Дорожкин: отношение к этим выборам у меня не однозначное
Эксперт прокомментировал выборы президента в России.
Кандидатов в президенты на этих выборов многовато, и избирателю будет сложно сделать выбор. Помимо этого между ними нет конкуренции. Об этом заявил политолог Юрий Дорожкин в общественном пресс-центре "Выборы 2018" в Уфе.
- Вроде бы все политические спектры представлены: три либерала, два представителя левого фланга, с националистическим уклоном и самовидвиженец. Вроде бы выбор есть. Но с моей точки зрения, кандидатов многовато. Выбор из восьмерых - это выбор не простой, - рассуждает эксперт.
Дорожкин также подчеркнул, что минусом данных выборов является отсутствие хорошей конкуренции между кандидатами.
- Кроме Жириновского, парламентские партии почему-то от участия в выборах отошли, - отметил Дорожкин. - Нет людей с весомым бэк-граундом, о которых бабушки даже знали. Если бы это было, тогда можно было бы говорить о высокой конкурентности выборов. Мне кажется, это общая проблема и нашей политической системы, и выборной системы, и парламентских партий.