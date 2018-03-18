Политолог Юрий Дорожкин: отношение к этим выборам у меня не однозначное

Кандидатов в президенты на этих выборов многовато, и избирателю будет сложно сделать выбор. Помимо этого между ними нет конкуренции. Об этом заявил политолог Юрий Дорожкин в общественном пресс-центре "Выборы 2018" в Уфе.

- Вроде бы все политические спектры представлены: три либерала, два представителя левого фланга, с националистическим уклоном и самовидвиженец. Вроде бы выбор есть. Но с моей точки зрения, кандидатов многовато. Выбор из восьмерых - это выбор не простой, - рассуждает эксперт.

Дорожкин также подчеркнул, что минусом данных выборов является отсутствие хорошей конкуренции между кандидатами.