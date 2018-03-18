В Уфе появились "подставные" наблюдатели и члены УИК

Об этом сообщают в республиканском отделении КПРФ и в штабе Ксении Собчак.
Первые возможные подтверждения слухов о том, что в Уфе придумана некая схема подмены наблюдателей, поступили от участников выборов.
В чате рескома КПРФ в Whatsapp появились сообщения:- В 85 школе ввели левых совещательного и наблюдателя от КПРФ. А настоящего не стали регистрировать и выгнали. Это 334 участок. (07.47 местного времени - прим.)
- На участке 179 подставное лицо с совещательным голосом (07.48 местного времени).
Звоним в штаб КПРФ. Там подтвердили такие сообщения:
- Уже около 10-15 звонков поступило о подставных наблюдателях и членах УИК с правом совещательного голоса.
Представитель "Яблока" в ТИК Демского района Уфы Рустам Мулюков сообщил по телефону, что похожее наблюдается на избирательном участке №1. Звонок поступил в 9:26 уфимского времени.
- Здесь члены УИК с правом совещательного голоса от Ксении Собчак и Павла Грудинина заявили о том, что их места уже заняты неизвестными им людьми, - сказал он Медиакорсети. - Об этом сообщили Федор Телин и Ильяс Ибрагимов.
Пока он рассказывал, на участок приехала полиция.
Вся информация, поступающая к нам, будет перепроверяться.
Мы следим за развитием событий.