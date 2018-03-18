В Башкирии за два часа проголосовал каждый десятый избиратель - ЦИК РБ

На 10 часов по республике явка составила 10,3%. Это 312 725 человек.

Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев подчеркнул, что это хорошие цифры, в отличие, например, от выборов в Госдуму в 2016 году, где явка на 10 часов составила 7,3%.