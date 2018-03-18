В Башкирии за два часа проголосовал каждый десятый избиратель - ЦИК РБ
Сегодня, 11:18ПолитикаНадежда Валитова
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Корреспондент Медиакорсети передает из Центральной избирательной комиссии Башкирии.
Сюжеты: Выборы-2018
На 10 часов по республике явка составила 10,3%. Это 312 725 человек.
Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев подчеркнул, что это хорошие цифры, в отличие, например, от выборов в Госдуму в 2016 году, где явка на 10 часов составила 7,3%.
-Явка растёт, - заявил Хайдар Валеев.
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А вот данные по Уфе. Традиционно лидирует Кировский район -13,5%. Орджоникидзевский - 8,36%, Октябрьский-7,61%, Демский - 5,86%, Ленинский - 5,06%.
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