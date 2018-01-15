У избирательного штаба Владимира Путина появился свой сайт

Он находится по адресу Putin2018.ru.

Сегодня избирательный штаб потенциального кандидата в президенты России Владимира Путина открыл свой официальный сайт - Putin2018.ru.

На страницах сайта содержится информация с новостями из дневника кампании кандидата. Так, например, сообщается, что в поддержку Владимира Путина оставили свои подписи более 408 тысяч человек. Это больше необходимых для регистрации кандидата 300 тысяч подписей почти на треть.

На сайте также можно прочитать сведения о руководстве штаба, доверенных лицах, команде поддержки и волонтерах.

Избирательный штаб возглавили три сопредседателя: р уководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин и гендиректор Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Аппарат избирательного штаба Владимира Путина возглавил начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, всего в аппарат вошло 11 человек, сообщается на официальном сайте штаба Путина.