Сегодня в Москве суд рассмотрит дело уфимца, задержанного за участие в митинге

Сегодня, 17 августа, в 12:00 по московскому времени в Мещанском суде Москвы рассмотрят дело уроженца Уфы Айдара Губайдуллина. Об этом сообщается в сообществе «ВКонтакте», организованной в поддержку молодого человека.

Напомним, выпускнику МФТИ, программисту Айдару Губайдуллину, Следственный комитет предъявил обвинение по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Об этом в начале августа стало известно со слов адвоката Максима Пашкова. В ночь на 9 августа у Губайдуллина прошел обыск, после чего молодой человек был заключен под стражу.

21 августа Московский городской суд принял решение оставить 26-летнего уроженца Башкирии в неволе, несмотря на многочисленную поддержку со стороны известных личностей и заявление адвоката об отсутствии в материалах дела информации о причастности его подзащитного к массовым беспорядкам.

Тем временем, все больше людей выражают поддержку Айдару, среди которых не мало известных российских личностей. Студенты МФТИ записали видео, где рассказывают о молодом человеке.

Видео Видео: vk.com/aidar_svoboda