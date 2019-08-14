«Камень брошен. Волны пошли». 25-летнего уфимца арестовали из-за пластиковой бутылки

14, 27 июля, 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги в защиту незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На них за различные нарушения задержаны около 1,7 тысяч человек. 30 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по статье 212 УК РФ.

Среди 14 молодых людей, которым предъявили обвинение, оказался сотрудник Сбертеха, 25-летний уфимец Айдар Губайдулин. Почему на самом деле на его месте мог оказаться любой из участников митинга, а также к чему может привести протестное настроение в столице — в материале Медиакорсети.

«Непонятно, за что его судят»

В квартиру Айдара Губайдулина следователи пришли с обыском поздно ночью 8 августа, после чего его увезли на допрос и всю ночь проводили следственные действия. Отобрали все гаджеты, но он успел связаться с ОВД-Инфо, откуда ему прислали адвоката Максима Пашина. Днем 9 августа его привезли в Басманный районный суд — просьба следствия арестовать Губайдулина была удовлетворена. Айдар был отправлен под арест до 9 октября. Он стал 11-м человеком, которому предъявили обвинение по статье 212 УК.

Айдар Губайдулин Фото: https://vk.com/aidar_svoboda

Родителям, в Уфу, позвонил его друг, который сообщил о задержании молодого человека его родственникам.

— Маму известие о задержании Айдара сильно подкосило, но она держится. Папа тоже переживает. Я объяснил им, что сейчас нет времени на эмоции, потому что эмоции не помогут. Нам сейчас нужно предпринимать активные действия и делать все возможное, чтобы помочь Айдару, — рассказывает его брат Ильдар Губайдулин.

Айдар — выпускник МФТИ. После университета начал карьеру в IT-компании «Сбербанк-технологии». Там о нем отзываются как о ценном и способном сотруднике и готовы предоставить положительные характеристики. Друзья и знакомые не верят, что такой человек, как Айдар, может быть осужден по уголовной статье.

— Прекрасный, отзывчивый, добрый, интеллигентный, воспитанный парнишка, просто оказался не в том месте и не в то время. Надеемся, во всем разберутся, и скоро он будет дома, — пишет один из знакомых.

Фото: https://vk.com/aidar_svoboda

— Знаю Айдара лично, учились вместе с сыном — хороший, честный, умный, открытый парень. Ничего агрессивного и террористического он совершить ни в коем случае он не мог. Выражаю поддержку его семье и особенного его родителям, которых тоже знаю лично, за то, что воспитали настоящего человека. Держитесь — правда восторжествует! — пишет другой человек.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Губайдулину по ч.2 ст. 212 УК РФ об участии в массовых беспорядках. Подробностей ведомство не приводит. По словам адвоката, следствие опирается на видео плохого качества, на котором неизвестный человек замахивается на силовика пластиковой бутылкой. Айдар свою вину не признает.

Фото: https://vk.com/aidar_svoboda

— Если его вина будет доказана (а она в принципе не может быть доказана, потому что в массовых беспорядках Айдар однозначно не участвовал), ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Айдар никого не покалечил, не ударил, погромы и поджоги не устраивал. До сих пор непонятно, за что конкретно его судят, — рассказал Медиакорсети Ильдар.

Соученик Губайдулина Даниил Лещев, пришедший поддержать его в суд, рассказал журналистам, что Губайдулин, как и Егор Жуков (другой задержанный по этой статье), интересовался политикой и участвовал в клубе дебатов.

«У него всегда была активная гражданская позиция, но он не был никогда радикально настроен. Мне кажется, что если его будут судить за применение силы [к полицейским], мне кажется, это далеко не правда», — цитирует его Медиазона.

Друзья и родственники в социальных сетях создали группы и каналы в поддержку Айдара Губайдулина и объявили денежные сборы, которые пойдут на оплату работы адвоката, передач Айдару. Кроме того, ребята просят всех, кто знает парня, написать по два поручительства: в Басманный районный и в Московский городской суды. Первый из них необходим для судебного заседания в октябре, а второй — для апелляции.

— Поручительство — это одна из мер пресечения, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. Теоретически поручительство может помочь освободить Айдара из заключения под стражу, но как это сработает на практике — пока не знаю. Считаю, что как минимум нужно попытаться, — поясняет Ильдар.

Фото: https://vk.com/aidar_svoboda

На момент написания текста в поддержку Айдара Губайдулина было собрано около 380 тысяч рублей. Родные отмечают, что на данном этапе важнее всего обеспечить Айдару хорошие условия содержания и работать над освещением ситуации в СМИ.

— Айдар стал жертвой обстоятельств, а его уголовное преследование — это сугубо политическое дело. Учитывая всю абсурдность обвинения, на его месте мог оказаться каждый. Егора Жукова, например, обвиняют за какие-то «жесты направо», это просто бред. Другие фигуранты обвиняются в бросании пластикового стаканчика или бутылки. Не знаю, с каких пор в России пластиковые бутылки стали холодным оружием, а их бросание — чем-то более серьёзным, чем мелкое хулиганство, но такие тенденции явно говорят о том, что на настоящий момент наша судебная система в глубоком кризисе и не является независимой ветвью власти, — подчеркивает Ильдар в переписке с корреспондентом нашего издания.

По этой ссылке можно узнать, какая помощь требуется Айдару Губайдулину в настоящий момент.

Претензия не к Собянину — ко всей системе

13 августа стала известна точка зрения Кремля на действия силовиков, разгоняющих московские акции протеста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

«Мы считаем <…> абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков», — цитирует Пескова агентство.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, почему президент не комментирует митинги.

— В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения, — сообщил Песков.

Политолог Аббас Галлямов считает, что нынешние митинги являются прямым продолжением протестных движений 2011–2013 годов.

— Совершенно не исключено, что люди уйдут с улиц напуганные силовым давлением, но точно можно сказать, что от этого они не станут любить власть больше. Стопроцентной уверенностью можно сказать, что они придут на избирательные участки и проголосуют против представителей нынешних властей. Явка среди лояльных избирателей, напротив, заметно упадет, потому что они, даже сохраняя лояльность, видят наличие кризиса. Они не хотят ассоциироваться протестующими, но власти, допустившие кризис, им также не нравятся. Поэтому победить на этих выборах нынешние власти смогут только с помощью массовых фальсификаций, это очевидно.

Политолог Аббас Галлямов Фото: личная страница Аббаса Галлямова в Facebook

Можно сказать, что нынешние протестные акции — продолжение «Болотной», которая была заморожена Крымом. Сейчас заморозка завершилась, ситуация оттаяла и социальные процессы роста политической самоидентификации и амбиций условного городского среднего класса продолжились. В действительности, выборы в Мосгордуму для выражения протестных настроений стали формальным поводом. Реальная причина носит глубинный, в сущности, социальный характер. Городской средний класс дозрел, их перестал устраивать политический курс, и они хотят его поменять путем участия в выработке политических решений.

При этом, претензия не к Собянину, не к тому, как он управляет Москвой, а всей авторитарной системе. Автор системы не Собянин, а Путин.

По мнению политолога, антисистемные настроения в стране ближайшие годы будут расти и к 2021 году, к выборам в Госдуму, полностью охватят регионы.

— На прошлой неделе Левада-центр зафиксировал, что 37% москвичей сочувствуют протестующим, и только 27% настроены против. То есть, уже сейчас в Москве большинство симпатизирует оппозиции.

Чем бы эти выборы не закончились, продолжение будет на выборах в 2021 году. К этому времени протестные настроения разойдутся по стране очень широко. Это знаете, как камень в воду бросаешь и от него расходятся круги. Сейчас камень брошен в Москве, хотя скорость и распространение волн предсказать трудно. В любом случае, можно быть уверенным, что противоположной волны со стороны регионов не будет, так как, при всей не любви к столице, они следуют заданному Москвой тренду. И протестные акции этого года покажутся властям детским садом.

При этом Аббас Галлямов считает, что главам регионов ближайшее время не стоит беспокоиться.

— В регионах, где глав поменяли (а их большинство), протестные акции не ожидаются. Для этого у губернаторов должны быть высокие антирейтинги, как, например, у Зимина в прошлом году в Хакасии. Они должны раздражать и бесить людей. Этого нет, так как большинство глав — новые люди.

У всех у них — карт-бланш, люди пока сохраняют лояльность, ждут, как они себя проявят. Хабиров тоже в числе «губернаторов надежды».

Что касается 14 человек, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в связи с «массовыми беспорядками» на несогласованных митингах в Москве, Аббас Галлямов не исключает, что будут посадки.

— Совершенно не исключено, что в отношении этих людей будут применены реальные наказания в виде лишения свободы. Сейчас очевидно, что власти мечутся, так как-то, что они делали до сих пор, не приносило результата. А как показывает наша 20-летняя история, власти, теряя почву под ногами, становятся агрессивными, и высшая добродетель для них — проявление силы. Поэтому в своей попытке завинтить гайки они могут пойти далеко, — прокомментировал политолог.

Тем временем, напомним, что 28 июня сразу в трех чтениях депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в закон о местах проведения публичных мероприятий. Парламентарии внесли изменения, которые вводят дополнительные ограничения в перечень мест, где нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе протестные акции.

То, что в миллионной Уфе на данный момент можно проводить митинги только в трех местах, и один из них — площадь перед Дворцом спорта — часто занято ярмарками, никого не смутило.