Уфимцу Айдару Губайдуллину предъявили обвинение по статье о «массовых беспорядках"
Выпускник МФТИ Айдар Губайдуллин свою вину не признал.
8 августа стало известно о новом задержанном в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках» во время несогласованной акции 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Им оказался выпускник ФУПМ МФТИ, уфимец Айдар Наилевич Губайдуллин. Впервые о нем сообщил телеграм-канал «ОВД-инфо», сообщив, что у некоего Айдара Губайдуллина проходит обыск.
Затем ОВД-инфо опубликовал информацию, что Губайдуллин проходит в качестве подозреваемого, а не свидетеля. «МБХ медиа» стало известно, что молодого человека доставили в Следком для допроса. Представлением его интересов занимается адвокат Максим Пашков.
- Из текста обвинения я не понял, что он сделал помимо того, что там находился. Ничего не написано. Сам он не скрывает, что был на акции, но вину в массовых беспорядках не признает. Их там и не было, - прокомментировал на следующий день адвокат.
Во время следственных действий по решению суда Айдар будет находиться в СИЗО два месяца.
В поддержку Айдару были созданы телеграм-чат и группа ВКонтакте.
Объявлен сбор денег.
Карта Сбербанка Ильдара, брата Айдара: 4276 8060 3372 1258.
Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/sl/6MuXarI07JM
Айдару можно написать письмо в СИЗО. Сделать это можно через официальный сайт ФСИН. Как сделать, написал журнал DOXA. Либо через сайт активистов РосУзник.
Напомним, уголовное дело по частям 1,2,3 статьи 212 УК следком возбудил 30 июля в связи с акцией 27 июля в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Следствие считает, что участники акции «парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия». Сейчас по нему проходят 10 фигурантов, 9 их них арестовали до 27 сентября.