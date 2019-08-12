Уфимцу Айдару Губайдуллину предъявили обвинение по статье о «массовых беспорядках"

8 августа стало известно о новом задержанном в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках» во время несогласованной акции 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Им оказался выпускник ФУПМ МФТИ, уфимец Айдар Наилевич Губайдуллин. Впервые о нем сообщил телеграм-канал «ОВД-инфо», сообщив, что у некоего Айдара Губайдуллина проходит обыск.

Затем ОВД-инфо опубликовал информацию, что Губайдуллин проходит в качестве подозреваемого, а не свидетеля. «МБХ медиа» стало известно, что молодого человека доставили в Следком для допроса. Представлением его интересов занимается адвокат Максим Пашков.

- Из текста обвинения я не понял, что он сделал помимо того, что там находился. Ничего не написано. Сам он не скрывает, что был на акции, но вину в массовых беспорядках не признает. Их там и не было, - прокомментировал на следующий день адвокат.

Во время следственных действий по решению суда Айдар будет находиться в СИЗО два месяца.

В поддержку Айдару были созданы телеграм-чат и группа ВКонтакте.

Объявлен сбор денег.

Карта Сбербанка Ильдара, брата Айдара: 4276 8060 3372 1258.

Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/sl/6MuXarI07JM

Айдару можно написать письмо в СИЗО. Сделать это можно через официальный сайт ФСИН. Как сделать, написал журнал DOXA. Либо через сайт активистов РосУзник.