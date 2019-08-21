Мосгорсуд оставил в СИЗО парня из Башкирии за участие в митинге

Сегодня, 21 августа, Московский городской суд принял решение оставить под стражей 26-летнего уроженца Башкирии Айдара Губайдулина, который был помещен под стражу ранее за участие в массовых беспорядках, прошедших 27 июля в Москве.

Как сообщила «Новая газета», к зданию суда поддержать Айдара пришли его родственники, друзья и незнакомые ему люди. За процессом следили представители европейских посольств и политики Леонид Гозман и Борис Надеждин.

Защита Айдара выступила с ходатайством приобщить к делу заверенную петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках», а также еще и открытое письмо родственников и студентов МФТИ, в котором учился Айдар, с просьбой освободить его. Однако судья Анатолий Королев отказался приобщить их к делу, однако приобщил к нему письменные поручительства за Айдара, среди их авторов – много известных людей, например, это Павел Чухрай.

- В материалах дела нет информации о причастности моего подзащитного к массовым беспорядкам, - заявил адвокат Айдара.

Юрист считает, что нарушены права молодого человека на защиту, поскольку начиная с 9 августа, когда Айдара задержали, он не был ни разу допрошен.

Адвокат просил изменить ему меру пресечения на освобождение под залог в размере 1 миллиона 29 тысяч рублей, таким средствами располагает брат задержанного.

Айдар Губайдуллин выступал в суде по видеосвязи из СИЗО, он заявил, что не признает свою вину и надеется на справедливое решение суда.

Однако в итоге судья оставил предыдущее решение Басманного суда в силе.