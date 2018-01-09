В Башкирии за Ксению Собчак собрали тысячу подписей

Сегодня сбор подписей ведется в Уфе на остановке «Телецентр».

По данным на 9 января, в поддержку выдвижения кандидатом в президенты России Ксении Собчак собрана тысяча подписей, сообщил Медиакорсети сторонник Собчак, сборщик подписей Эрик Королев.

- В Уфе мы ведем сбор подписей на остановке «Телецентр», - рассказал Эрик Королев. – Но на одном месте не стоим, делаем обход по квартирам. Штаб в Уфе пока не открыт, его откроют после января, когда подписи будут собраны.

Ксении Собчак для регистрации в качестве кандидата необходимо собрать 100 тысяч подписей, причем в каждом регионе – не более 2500 подписей. Каждый, кто хочет поддержать подписью этого кандидата, должен быть прописан в Башкирии, быть не моложе 18 лет и иметь при себе паспорт. Сбор подписей продлится до 31 января. По информации в группе «Собчак против всех Уфа», до конца сбора подписей в Башкирии осталось шесть дней.