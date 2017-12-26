Собчак высказалась о ветхой школе в Башкирии

Этот печальный факт она привела в качестве одного из аргументов в своей речи о бесправии регионов.

В одном из своих агитационных роликов, распространенных в интернете, кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила свою позицию по поводу бесправного положения российских регионов перед федеральным центром, которым не достает средств для решения собственных проблем и зачастую недостаточно полномочий для принятия актуальных решений.

В качестве примеров Ксения привела вопиющие факты плачевного состояния социальных объектов в различных регионов. И среди них была упомянута печально известная школа в селе Нижнетроицкое, фотографии которой, размещенные в соцсетях, не так давно шокировали общественность

- Кто из федеральных чиновников разглядит протекающую крышу и грибок на стенах в столовой в школе села Нижнетроицкое в Туймазинском районе Башкирии? – задалась вопросом Собчак (см 1мин 42 сек. видеоролика).

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