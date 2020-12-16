Депутаты Госдумы от Башкирии не вошли в топ рейтинга «Коэффициент полезности»

Депутаты Госдумы от Башкирии не вошли в топ рейтинга «Коэффициент полезности»

Вчера, 20:08ПолитикаАнна КононоваPhoto: duma.gov.ru
Опубликован 11-й интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», который составляется по нескольким критериям: народное голосование, индекс активности, медийности, экспертный индекс оценки работы парламентариев. Депутаты от Башкирии не вошли даже в топ-50.

Среди 439 депутатов башкирскии избранники заняли следующие места:

142 место — Сухарев Иван

149 место — Рафаэль Марданшин

164 место- Качкаев Павел

178 место — Ющенко Александр

185 место — Изотов Алексей

211 место — Юмашева Инга

241 место — Байгускаров Зариф

254 место- Омаров Гаджимурат

270 место- Бугера Михаил

292 место — Шайхутдинов Рифат

355 место — Ишсарин Рамзил

360 место- Рахматуллина Зугура

391 место- Ганиев Флюр

377 место — Батталова Римма

405 место — Бикбаев Ильдар

Однако отметим, что Иван Сухарев занял 42 место в индексе медийности, а Алексей Изотов — 49 в индексе активности.

Эксперты представили выводы по составленному рейтингу. Дума седьмого созыва выходит на финишную прямую. До предстоящих парламентских выборов в 2021 году остается только одна весенняя сессия. Повесткой осенней стали принятие законов и поправок в рамках новой редакции Конституции, а также борьба с коронавирусом. Кроме того, эксперты отметили, что депутаты именно в осеннюю сессию заметно больше работали в регионах и округах из-за предстоящей избирательной кампании. Однако треть парламентариев имеет минимальные шансы на переизбрание в следующий состав, а половина находится в зоне риска. В связи с этим состав будущей думы будет обновлен минимум на половину. Фракция «Единой России» остается лидером парламентской повестки.

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