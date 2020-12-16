Депутаты Госдумы от Башкирии не вошли в топ рейтинга «Коэффициент полезности»

Среди 439 депутатов башкирскии избранники заняли следующие места:
142 место — Сухарев Иван
149 место — Рафаэль Марданшин
164 место- Качкаев Павел
178 место — Ющенко Александр
185 место — Изотов Алексей
211 место — Юмашева Инга
241 место — Байгускаров Зариф
254 место- Омаров Гаджимурат
270 место- Бугера Михаил
292 место — Шайхутдинов Рифат
355 место — Ишсарин Рамзил
360 место- Рахматуллина Зугура
391 место- Ганиев Флюр
377 место — Батталова Римма
405 место — Бикбаев Ильдар
Однако отметим, что Иван Сухарев занял 42 место в индексе медийности, а Алексей Изотов — 49 в индексе активности.
Эксперты представили выводы по составленному рейтингу. Дума седьмого созыва выходит на финишную прямую. До предстоящих парламентских выборов в 2021 году остается только одна весенняя сессия. Повесткой осенней стали принятие законов и поправок в рамках новой редакции Конституции, а также борьба с коронавирусом. Кроме того, эксперты отметили, что депутаты именно в осеннюю сессию заметно больше работали в регионах и округах из-за предстоящей избирательной кампании. Однако треть парламентариев имеет минимальные шансы на переизбрание в следующий состав, а половина находится в зоне риска. В связи с этим состав будущей думы будет обновлен минимум на половину. Фракция «Единой России» остается лидером парламентской повестки.