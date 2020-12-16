Депутаты Госдумы от Башкирии не вошли в топ рейтинга «Коэффициент полезности»

Эксперты представили выводы по составленному рейтингу. Дума седьмого созыва выходит на финишную прямую. До предстоящих парламентских выборов в 2021 году остается только одна весенняя сессия. Повесткой осенней стали принятие законов и поправок в рамках новой редакции Конституции, а также борьба с коронавирусом. Кроме того, эксперты отметили, что депутаты именно в осеннюю сессию заметно больше работали в регионах и округах из-за предстоящей избирательной кампании. Однако треть парламентариев имеет минимальные шансы на переизбрание в следующий состав, а половина находится в зоне риска. В связи с этим состав будущей думы будет обновлен минимум на половину. Фракция «Единой России» остается лидером парламентской повестки.