Депутаты Госдумы от Башкирии не вошли в топ рейтинга «Коэффициент полезности»

Опубликован 11-й интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», который составляется по нескольким критериям: народное голосование, индекс активности, медийности, экспертный индекс оценки работы парламентариев. Депутаты от Башкирии не вошли даже в топ-50.

Среди 439 депутатов башкирскии избранники заняли следующие места: 142 место — Сухарев Иван 149 место — Рафаэль Марданшин 164 место- Качкаев Павел 178 место — Ющенко Александр 185 место — Изотов Алексей 211 место — Юмашева Инга 241 место — Байгускаров Зариф 254 место- Омаров Гаджимурат 270 место- Бугера Михаил 292 место — Шайхутдинов Рифат 355 место — Ишсарин Рамзил 360 место- Рахматуллина Зугура 391 место- Ганиев Флюр 377 место — Батталова Римма 405 место — Бикбаев Ильдар Однако отметим, что Иван Сухарев занял 42 место в индексе медийности, а Алексей Изотов — 49 в индексе активности. Эксперты представили выводы по составленному рейтингу. Дума седьмого созыва выходит на финишную прямую. До предстоящих парламентских выборов в 2021 году остается только одна весенняя сессия. Повесткой осенней стали принятие законов и поправок в рамках новой редакции Конституции, а также борьба с коронавирусом. Кроме того, эксперты отметили, что депутаты именно в осеннюю сессию заметно больше работали в регионах и округах из-за предстоящей избирательной кампании. Однако треть парламентариев имеет минимальные шансы на переизбрание в следующий состав, а половина находится в зоне риска. В связи с этим состав будущей думы будет обновлен минимум на половину. Фракция «Единой России» остается лидером парламентской повестки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter