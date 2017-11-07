В Уфе на остановке водитель ПАЗика высадил пассажирку и сбил её
Сегодня, 13:10ПроисшествияЗлата Зукович
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25-летняя женщина получила травмы головы.
6 ноября в 18:00 в Уфе на остановке общественного транспорта «Богородско-Уфимский храм» 31-летний водитель ПАЗика, который следовал по маршруту №226, высадил пассажиров, поехал и услышал стук, сообщили в сообществе «БашДТП».
Когда водитель остановился, то увидел под колесами своего автобуса пешехода. В результате аварии 25-летняя девушка получила травмы головы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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