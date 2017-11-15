В Уфе 14-летний мальчик за рулем сбил старика насмерть и скрылся

Установить личность юного водителя помогли показания очевидцев.

Как следует из материалов дела, ДТП случилось примерно в 17.00 на улице Магистральной. Автомобиль «Рено» сбил 80-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте и скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего пенсионера в больницу. Однако спасти его не удалось, и через сутки мужчина скончался.