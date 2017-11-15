В Уфе 14-летний мальчик за рулем сбил старика насмерть и скрылся
Сегодня, 10:24ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
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Установить личность юного водителя помогли показания очевидцев.
Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту дорожной трагедии, происшедшей в Демском районе Уфы неделю назад, 7 ноября.
Как следует из материалов дела, ДТП случилось примерно в 17.00 на улице Магистральной. Автомобиль «Рено» сбил 80-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте и скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего пенсионера в больницу. Однако спасти его не удалось, и через сутки мужчина скончался.
По данным УГИБДД, установить личность водителя помогли показания очевидцев ДТП. Выяснилось, что автомобилем управлял 14-летний подросток, который взял дома ключи, чтобы «просто покататься».
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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