Стала известна причина молчаливости Толкачева по поводу Изместьева

Ранее спикер башкирского парламента не стал объяснять журналистам причины своего решения подписаться под прошением о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, находящегося в пожизненном заключении с 2010 года после решения суда. Его признали виновным в организации преступной группировки, совершившей более десяти убийств.

Медиакорсеть выяснила причины такого решения спикера парламента Башкортостана Константина Толкачёва. Он подписал письмо-прошение о помиловании Игоря Изместьева по гуманитарным соображениям - после встречи с матерью экс-сенатора Тамарой Изместьевой.

- В ходе их общения стало ясно, что у Игоря Изместьева, находящегося в заключении, сейчас крайне тяжелое состояние здоровья, если не сказать хуже, — сообщил источник в органах власти, хорошо знакомый с ситуацией.

— Константин Борисович самое главное уже сделал и теперь придерживается принципа «не навреди» и поэтому не комментирует свой личный, а не партийный и не парламентский, гуманитарный шаг, - пояснил он.