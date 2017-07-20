Бывший сенатор Игорь Изместьев написал прошение о помиловании

Президенту пока это прошение передано не было.

Бывший член совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев, приговоренный к пожизненному заключению, написал прошение о помиловании, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Московской Хельсинской группы, члена президентского совета по правам человека Людмилу Алексееву.

- Он написал прошение, но ещё не подавал. Я приеду в Москву 22 августа, его адвокаты принесут мне то, что он написал — я хочу сама посмотреть — после этого они передадут, цитирует ее слова новостное агентство.

По ее словам, прошение будет передано на имя президента так, как только президент в России имеет право помиловать.

Она отметила, что рассмотрение ходатайства региональной комиссией по помилованиям не обязательно. Алексеева напомнила, что буквально через день после того, как она обратилась к президенту с просьбой помиловать Изместьева, глава государства помиловал двух женщин.

- Никакая комиссия их не рассматривала. В конституции написано: президент имеет право помилования, всё, точка. Все эти комиссии — он это создал, чтобы разбирались юристы, прежде чем он. Но когда у него есть мнение, что этого человека надо помиловать, то он может это сделать без всяких к тому оснований, - сказала она новостному изданию.

Напомним, что ранее президент страны Владимир Путин приехал к ней поздравить с днем рождения. Тогда она попросила главу государства помиловать Изместьева. Как сообщала, Алекссева, президент согласился. Пресс-секретарь президента Дмитий Песков пояснил, что помилование возможно, но на это потребуется время. Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.

Материалы по теме