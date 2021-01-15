Хабиров заявил, что новому мэру Грекову не удастся уйти от проблемы с БашРТС

Хабиров заявил, что новому мэру Грекову не удастся уйти от проблемы с БашРТС

Вчера, 18:21ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
В Уфе мэром города официально избран Сергей Греков. В своей речи он затронул тему решения проблемы с повышенными суммами платежей за отопление.

— Мы должны дойти до каждого дома и каждой квартиры, чтобы решить проблему здесь и сейчас. Другие вопросы, которые перед нами стоят, нам необходимо систематизировать и сделать дорожную карту по их выполнению, — отметил Греков.

После глава Башкирии Радий Хабиров во время своей речи рассказал о задачах, которые стоят перед мэром Уфы. В частности, он заявил, что сам готов помогать в решении вопросов с повышенными счетами за отопление.

— Это уже вторая история, когда мы по БашРТС получаем волнение жителей. Значит, есть системная проблема, которую вы должны решить. Есть много вопросов, — отметил он.

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