Хабиров заявил, что новому мэру Грекову не удастся уйти от проблемы с БашРТС

— Мы должны дойти до каждого дома и каждой квартиры, чтобы решить проблему здесь и сейчас. Другие вопросы, которые перед нами стоят, нам необходимо систематизировать и сделать дорожную карту по их выполнению, — отметил Греков.
После глава Башкирии Радий Хабиров во время своей речи рассказал о задачах, которые стоят перед мэром Уфы. В частности, он заявил, что сам готов помогать в решении вопросов с повышенными счетами за отопление.
— Это уже вторая история, когда мы по БашРТС получаем волнение жителей. Значит, есть системная проблема, которую вы должны решить. Есть много вопросов, — отметил он.