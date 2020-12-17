Врио мэра Уфы Сергей Греков впервые рассказал о назначении и своих планах

— В жизни каждого предпринимателя наступает такой момент, когда вопрос уже не в деньгах, а в интересном проекте. Сделать так, чтобы жителям города, в котором ты живешь, стало лучше. Наверное, это стало основным из моментов, которые сподвигли меня на эту должность, отметил новый мэр.
Греков заявил, что город два месяца был без градоначальника. В связи с этим сейчас ему надо взяться за все вопросы, которые стоят перед жителями.
— Необходимо просто засучить рукава и включиться в работу, сказал он.
Также новый глава администрации оценил работу бывшего мэра Ульфата Мустафина. Сергей Греков заметил, что за последние два года Уфа преобразилась. Он планирует продолжать работу по всем направлением: строительство дорог, облагораживание дворов, скверов и парков. На вопрос журналистов о своих бизнес-активах Сергей Греков ответил коротко.
— Существуют законом определенные решения. Сегодня я передал все свои активы в доверительное управление, сказал Греков, уточнив, что доверительное лицо это его сын.
Завершился пресс-подход вопросом о том, каким мэром будет Сергей Греков. Исполняющий обязанности градоначальника отметил, что он будет справедливым и результативным.