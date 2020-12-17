Врио мэра Уфы Сергей Греков впервые рассказал о назначении и своих планах

— В жизни каждого предпринимателя наступает такой момент, когда вопрос уже не в деньгах, а в интересном проекте. Сделать так, чтобы жителям города, в котором ты живешь, стало лучше. Наверное, это стало основным из моментов, которые сподвигли меня на эту должность, отметил новый мэр.