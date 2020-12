Врио мэра Уфы Сергей Греков впервые рассказал о назначении и своих планах

Накануне в Горсовете Уфы представили нового и. о. главы администрации Сергея Грекова. Сразу после проведенного голосования в холле новоиспеченный градоначальник ответил на вопросы журналистов. В первую очередь его попросили объяснить, почему он решил оставить бизнес и стать мэром.

— В жизни каждого предпринимателя наступает такой момент, когда вопрос уже не в деньгах, а в интересном проекте. Сделать так, чтобы жителям города, в котором ты живешь, стало лучше. Наверное, это стало основным из моментов, которые сподвигли меня на эту должность, отметил новый мэр. Греков заявил, что город два месяца был без градоначальника. В связи с этим сейчас ему надо взяться за все вопросы, которые стоят перед жителями. — Необходимо просто засучить рукава и включиться в работу, сказал он. Также новый глава администрации оценил работу бывшего мэра Ульфата Мустафина. Сергей Греков заметил, что за последние два года Уфа преобразилась. Он планирует продолжать работу по всем направлением: строительство дорог, облагораживание дворов, скверов и парков. На вопрос журналистов о своих бизнес-активах Сергей Греков ответил коротко. — Существуют законом определенные решения. Сегодня я передал все свои активы в доверительное управление, сказал Греков, уточнив, что доверительное лицо это его сын. Завершился пресс-подход вопросом о том, каким мэром будет Сергей Греков. Исполняющий обязанности градоначальника отметил, что он будет справедливым и результативным.

