Врио мэра Уфы Сергей Греков впервые рассказал о назначении и своих планах

Врио мэра Уфы Сергей Греков впервые рассказал о назначении и своих планах

Вчера, 09:34ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Накануне в Горсовете Уфы представили нового и. о. главы администрации Сергея Грекова. Сразу после проведенного голосования в холле новоиспеченный градоначальник ответил на вопросы журналистов. В первую очередь его попросили объяснить, почему он решил оставить бизнес и стать мэром.

— В жизни каждого предпринимателя наступает такой момент, когда вопрос уже не в деньгах, а в интересном проекте. Сделать так, чтобы жителям города, в котором ты живешь, стало лучше. Наверное, это стало основным из моментов, которые сподвигли меня на эту должность, отметил новый мэр.

Греков заявил, что город два месяца был без градоначальника. В связи с этим сейчас ему надо взяться за все вопросы, которые стоят перед жителями.

— Необходимо просто засучить рукава и включиться в работу, сказал он.

Также новый глава администрации оценил работу бывшего мэра Ульфата Мустафина. Сергей Греков заметил, что за последние два года Уфа преобразилась. Он планирует продолжать работу по всем направлением: строительство дорог, облагораживание дворов, скверов и парков. На вопрос журналистов о своих бизнес-активах Сергей Греков ответил коротко.

— Существуют законом определенные решения. Сегодня я передал все свои активы в доверительное управление, сказал Греков, уточнив, что доверительное лицо это его сын.

Завершился пресс-подход вопросом о том, каким мэром будет Сергей Греков. Исполняющий обязанности градоначальника отметил, что он будет справедливым и результативным.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы