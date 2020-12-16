Сергей Греков стал исполняющим обязанности мэра Уфы

Сергей Греков стал исполняющим обязанности мэра Уфы

Вчера, 19:19ПолитикаАнна Кононовапервый слева
Сегодня в Горсовете Уфы представили нового и. о. главы администрации Сергея Грекова.

Депутаты Совета сделали выбор в пользу ишимбайского предпринимателя Сергея Грекова. Его представил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Предварительно он был назначен первым вице-мэром Уфы.

Напомним, еще в конце ноября источник в администрации главы Башкирии сообщал Mkset, что кресло градоначальника займет именно Греков. Тогда проходило согласование кандидатуры в Кремле. Ранее, 30 ноября, по состоянию здоровья должность и.о. уфимского градоначальника покинул Радмил Муслимов. Его сменил вице-мэр Рустем Газизов.

Сергею Грекову 52 года. Он родился в Ишимбае, где и начал свою карьеру. В 2013 году избирался в депутаты Госсобрания Башкирии по Стерлитамакскому одномандатному округу. По данным Rusprofile, Греков является руководителем ООО «МНК «Ишимбайнефтегаз» и ООО «ПТР», а также является полным или частичным владельцем еще шести предприятий. В настоящее время вместе с супругой воспитывает семь детей.

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