Мэром Уфы избран Сергей Греков

Мэром Уфы избран Сергей Греков

Вчера, 17:46ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Сегодня, 15 января на заседании Горсовета Уфы депутаты определили нового сити-менеджера города. Большинство голосов набрал некогда врио главы администрации города Сергей Греков.

Напомним, кресло уфимского градоначальника стало вакантным после смерти экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Чиновник скончался 29 октября 2020 года от осложнений, связанных с коронавирусом.

За вакантную должность сити-менеджера столицы Башкирии на последнем этапе отбора боролись три кандидата: врио главы администрации Уфы Сергей Греков, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Уфы Артур Гафаров и заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев.

В день, когда в Горсовете Уфы представили Сергея Грекова на должности исполняющего обязанности мэрии города, глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал его как «человека с безупречной деловой репутацией».

Сергею Грекову 52 года. Он родился в Ишимбае, где и начал свою карьеру. В 2013 году избирался в депутаты Госсобрания Башкирии по Стерлитамакскому одномандатному округу. По данным Rusprofile, Греков является руководителем ООО «МНК «Ишимбайнефтегаз» и ООО «ПТР», а также является полным или частичным владельцем еще шести предприятий. В настоящее время вместе с супругой воспитывает семерых детей.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы