Говорит Владимир Путин: прямая трансляция из Москвы

Наш корреспондент, главный редактор ИА Медиакорсеть Разиф Абдуллин передает из Москвы с прямой линии президента.

Наш корреспондент передает из Москвы, что происходит на большой пресс-конференции Владимира Путина. Слова президента страны и атмосфера в зале Международного центра торговли, где он общается с журналистами.

1640 журналистов аккредитованы на пресс-конференции Владимира Путина, это рекордное количество человек. И почти каждый приготовил плакатик, чтобы обратить на себя внимание.

Михаил Зуб из Мурманска хочет задать вопрос про рыбу - что надо сделать для того, чтобы насытить рынок российской рыбой.

А американская журналистка Эми Кэллог из Fox news пока не сформулировала вопрос, но точно он будет связан с Америкой.

В зале появилась Ксения Собчак - кандидат в президенты страны, она работает на телеканале Дождь. Соседи обсуждают, дадут ли ей задать вопрос.

Уфимец из НОДа Марат Сагадатов взял с собой икону "Державный покров". Он говорит, Конституцию написали американцы, и хочет её отменить. Икона, по всей видимости, для привлечения внимания.

За десять минут до начала пресс-конференции журналистов, не успевших занять места, просят либо найти свободные места или выйти из зала в пресс-центр, где тоже будет идти трансляция. Но вопроса оттуда они уже задать не смогут.

За пять минут до начала объявляют порядок, как задавать вопросы, на русском и английском языках. Вопросы можно задать через микрофоны, которые находятся в руках сотрудников пресс-службы президента.

12.09 Владимир Путин вошел в зал под аплодисменты.

Первый вопрос - о предстоящих выборах. - Россия должна быть устремлена в будущее, современной страной. Не хочу говорить о предвыборной программе. Но главные вопросы - это инфраструктура (образование, здравоохранение), современные технологии, надо поднять производительность труда, и поднять доходы граждан.

Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по-другому. Но это позволило девушке задать вопрос о языках.

Логотип ИА Медиакорсеть на прямой линии президента.

- Я за то, чтобы у всех детей страны были равные возможности в изучении языков, всех, не только татарского.

Кроме того, Путин ответил и на вопрос про укрупнение регионов, о котором много говорили в последнее время (речь, в частности, об укрупнении регионов Татарии и Башкирии в ПФО).

- Регионы сами должны выбирать. Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет, и быть не может, - рассеял сомнения многих Владимир Путин.

- Почему нет политической конкуренции, и так и нет политика номер 2 в рядах оппозиции?

Путин стал отвечать на этот вопрос издалека. Он привел цифры, например, средняя зарплата выросла в 3,5 раза за последние годы, продолжительность жизни выросла с 65 до 73 лет. Долги сократились в три раза, а резервы выросли в 30 раз.

- Оппозиции надо предложить реальную повестку дня, в которую люди бы поверили, а не шуметь на площадях. Надеюсь, рано или поздно это будет, - сказал он.

Журналист, публицист Андрей Колесников спросил, как будет Путин идти на выборы.

- Это будет самовыдвижение. Надеюсь на широкую поддержку.

Вопрос из Калининграда: "Какое время понадобится, чтобы решать проблемы в режиме ручного управления? К вам часто обращаются с вопросами для решения личных проблем. - Миф о ручном управлении сильно преувеличен, - сказал глава государства.

- Вы не представляете, какой массив работы проходит через правительство. А в регионах порой мы даже не знаем все, что там происходит. Такие встречи для того и нужны, чтобы получить обратную связь. Вы же замечали, что в поездках я губернаторам выкатываю папки с вопросами?

Телеканал "Россия 24" спрашивает об окошмаривании бизнеса. - Чиновники-рейдеры - это ли не пятая колонна? - говорит Стас Натанзон. Путин просит еще вопрос по схожей теме. Его спрашивают про политику Центробанка.

- Центробанк проводит независимую политику, и в этом есть смысл. Центробанк проверяют, контроль осуществляет прокуратура, но никаких нарушений закона не было.

- Я с вами соглашусь, - сказал Путин Натанзону про бизнес, - больших изменений не произошло. И меня это не устраивает.

- Как одно из решений напрашивается нечто такое, что у нас в армии есть - постоянная ротация. Может быть, есть смысл и в правоохранительных органах нечто такое ввести?

Возможно, так коррупции станет меньше, именно так я воспринял слова Путина.

- Решения об увеличении пенсионного возраста не могут приниматься кулуарно, - сказал важные слова Владимир Путин, - такие решения должны быть предметом широкого обсуждения.

Был задан и актуальный вопрос о спорте, о допингах и Родченкове.

- Как мы будем выстраивать отношения с ВАДА и МОК? Надеюсь, конструктивно. Но защищая интересы наших спортсменов, в том числе и в судах, - сказал Путин.

- Вопрос о том, кто и как назначил Родченкова - не праздный, тем более, что он сам был замешан в распространении допингов и пытался покончить жизнь самоубийством, - сказал глава государства. - Это ошибка тех, кто его притащил. Владимир Путин высказал сомнения в показаниях и записях в дневнике Родченкова.

Журналист "Советского спорта" спросил Путина про предстоящий Чемпионат мира по футболу.

- Из 12 стадионов в одном месте есть двухмесячное отставание, но есть уверенность в том, что там сдадут в срок, - сказал Путин. - И хорошо то, что больше половины инвестиций на этих объектах - частные.

Американский журналист из ABC News долго спрашивал Путина об его отношении к Трампу. - Оценку деятельности Трампа должен дать его избиратель, - сказал Путин. - Но мы можем сделать гораздо больше вместе с Америкой, решая общие проблемы, например, в борьбе с терроризмом.

"Красноярск задыхается" - одна из надписей на плакате журналиста.

Есть и такая - "Спасите детей!" "Куда без татар?"

"Выбери меня" - написали коллеги из Марий Эл.