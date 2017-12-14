Говорит Владимир Путин: прямая трансляция из Москвы
Наш корреспондент передает из Москвы, что происходит на большой пресс-конференции Владимира Путина. Слова президента страны и атмосфера в зале Международного центра торговли, где он общается с журналистами.
1640 журналистов аккредитованы на пресс-конференции Владимира Путина, это рекордное количество человек. И почти каждый приготовил плакатик, чтобы обратить на себя внимание.
Михаил Зуб из Мурманска хочет задать вопрос про рыбу - что надо сделать для того, чтобы насытить рынок российской рыбой.
А американская журналистка Эми Кэллог из Fox news пока не сформулировала вопрос, но точно он будет связан с Америкой.
В зале появилась Ксения Собчак - кандидат в президенты страны, она работает на телеканале Дождь. Соседи обсуждают, дадут ли ей задать вопрос.
Уфимец из НОДа Марат Сагадатов взял с собой икону "Державный покров". Он говорит, Конституцию написали американцы, и хочет её отменить. Икона, по всей видимости, для привлечения внимания.
За десять минут до начала пресс-конференции журналистов, не успевших занять места, просят либо найти свободные места или выйти из зала в пресс-центр, где тоже будет идти трансляция. Но вопроса оттуда они уже задать не смогут.
За пять минут до начала объявляют порядок, как задавать вопросы, на русском и английском языках. Вопросы можно задать через микрофоны, которые находятся в руках сотрудников пресс-службы президента.
12.09 Владимир Путин вошел в зал под аплодисменты.
Первый вопрос - о предстоящих выборах. - Россия должна быть устремлена в будущее, современной страной. Не хочу говорить о предвыборной программе. Но главные вопросы - это инфраструктура (образование, здравоохранение), современные технологии, надо поднять производительность труда, и поднять доходы граждан.
Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по-другому. Но это позволило девушке задать вопрос о языках.
- Я за то, чтобы у всех детей страны были равные возможности в изучении языков, всех, не только татарского.
Кроме того, Путин ответил и на вопрос про укрупнение регионов, о котором много говорили в последнее время (речь, в частности, об укрупнении регионов Татарии и Башкирии в ПФО).
- Регионы сами должны выбирать. Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет, и быть не может, - рассеял сомнения многих Владимир Путин.
- Почему нет политической конкуренции, и так и нет политика номер 2 в рядах оппозиции?
Путин стал отвечать на этот вопрос издалека. Он привел цифры, например, средняя зарплата выросла в 3,5 раза за последние годы, продолжительность жизни выросла с 65 до 73 лет. Долги сократились в три раза, а резервы выросли в 30 раз.
- Оппозиции надо предложить реальную повестку дня, в которую люди бы поверили, а не шуметь на площадях. Надеюсь, рано или поздно это будет, - сказал он.
Журналист, публицист Андрей Колесников спросил, как будет Путин идти на выборы.
- Это будет самовыдвижение. Надеюсь на широкую поддержку.
Вопрос из Калининграда: "Какое время понадобится, чтобы решать проблемы в режиме ручного управления? К вам часто обращаются с вопросами для решения личных проблем. - Миф о ручном управлении сильно преувеличен, - сказал глава государства.
- Вы не представляете, какой массив работы проходит через правительство. А в регионах порой мы даже не знаем все, что там происходит. Такие встречи для того и нужны, чтобы получить обратную связь. Вы же замечали, что в поездках я губернаторам выкатываю папки с вопросами?
Телеканал "Россия 24" спрашивает об окошмаривании бизнеса. - Чиновники-рейдеры - это ли не пятая колонна? - говорит Стас Натанзон. Путин просит еще вопрос по схожей теме. Его спрашивают про политику Центробанка.
- Центробанк проводит независимую политику, и в этом есть смысл. Центробанк проверяют, контроль осуществляет прокуратура, но никаких нарушений закона не было.
- Я с вами соглашусь, - сказал Путин Натанзону про бизнес, - больших изменений не произошло. И меня это не устраивает.
- Как одно из решений напрашивается нечто такое, что у нас в армии есть - постоянная ротация. Может быть, есть смысл и в правоохранительных органах нечто такое ввести?
Возможно, так коррупции станет меньше, именно так я воспринял слова Путина.
- Решения об увеличении пенсионного возраста не могут приниматься кулуарно, - сказал важные слова Владимир Путин, - такие решения должны быть предметом широкого обсуждения.
Был задан и актуальный вопрос о спорте, о допингах и Родченкове.
- Как мы будем выстраивать отношения с ВАДА и МОК? Надеюсь, конструктивно. Но защищая интересы наших спортсменов, в том числе и в судах, - сказал Путин.
- Вопрос о том, кто и как назначил Родченкова - не праздный, тем более, что он сам был замешан в распространении допингов и пытался покончить жизнь самоубийством, - сказал глава государства. - Это ошибка тех, кто его притащил. Владимир Путин высказал сомнения в показаниях и записях в дневнике Родченкова.
Журналист "Советского спорта" спросил Путина про предстоящий Чемпионат мира по футболу.
- Из 12 стадионов в одном месте есть двухмесячное отставание, но есть уверенность в том, что там сдадут в срок, - сказал Путин. - И хорошо то, что больше половины инвестиций на этих объектах - частные.
Американский журналист из ABC News долго спрашивал Путина об его отношении к Трампу. - Оценку деятельности Трампа должен дать его избиратель, - сказал Путин. - Но мы можем сделать гораздо больше вместе с Америкой, решая общие проблемы, например, в борьбе с терроризмом.
"Красноярск задыхается" - одна из надписей на плакате журналиста.
Есть и такая - "Спасите детей!" "Куда без татар?"
"Выбери меня" - написали коллеги из Марий Эл.
- На что точно нужно обратить внимание, - сказал Путин, отвечая на вопрос о налогах, - на то, что тяжелым бременем ложится на граждан и на бизнес - это налоговая задолженность. Надо освободить от нее и без бюрократии. И условный доход, на который начисляются налоги, от него тоже надо освободить.