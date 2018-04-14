США, Великобритания и Франция атаковали Сирию

Американцы объясняют свое действие тем, что хотели предотвратить применение химического оружия со стороны Сирии и утверждают, что целились так, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В россии бомбардировку США, Великобритании и Франции назвали агрессией и заявили, что не оставят без наказания.

Трамп заявил, что Россия не выпонила свое обещание по уничтожению химического оружия. “Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ – это прямой результат провала России по исполнению этого обещания” – рассказал он.

Американские военные сообщают, что пока в планах наносить новые удары у них нет.