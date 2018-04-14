США, Великобритания и Франция атаковали Сирию

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на субботу США и их союзники нанесли удары по Сирии. Это произошло примерно в шесть утра по уфимскому времени и длилась ровно час.
Американцы объясняют свое действие тем, что хотели предотвратить применение химического оружия со стороны Сирии и утверждают, что целились так, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
В россии бомбардировку США, Великобритании и Франции назвали агрессией и заявили, что не оставят без наказания.
Трамп заявил, что Россия не выпонила свое обещание по уничтожению химического оружия. “Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ – это прямой результат провала России по исполнению этого обещания” – рассказал он.
Американские военные сообщают, что пока в планах наносить новые удары у них нет.
Точные масштабы разрушения в Сирии пока неизвестны, также нет данных о пострадавших россиянах.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей