Фармакологические компании из России начнут поставлять лекарства в Сирию

Накануне замминистра экономического развития Алексей Груздев рассказал о намерении фармакологических компаний из России поставлять в Сирию медицинские препараты.

Ряд отечественных фирм уже подали заявки в сирийские ведомства на регистрацию лекарств, и им оказали содействие. Об этом 26 февраля пишет газета «Известия».

По словам Груздева, в Сирии необходимо возвести сеть аптек. Поставлять продукцию в торговые точки станут российские фармкомпании. У отечественных поставщиков есть востребованные в арабской республике препараты.

У России и Сирии имеются серьезные перспективы для двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве. Для реализация совместных проектов в этой сфере необходимо создать дополнительные условия. Продукция новых предприятий может быть востребована не только в России и Сирии, но и на рынках членов всего Евразийского союза, уверен замминистра экономического развития РФ.