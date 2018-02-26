Фармакологические компании из России начнут поставлять лекарства в Сирию
Ряд отечественных фирм уже подали заявки в сирийские ведомства на регистрацию лекарств, и им оказали содействие. Об этом 26 февраля пишет газета «Известия».
По словам Груздева, в Сирии необходимо возвести сеть аптек. Поставлять продукцию в торговые точки станут российские фармкомпании. У отечественных поставщиков есть востребованные в арабской республике препараты.
У России и Сирии имеются серьезные перспективы для двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве. Для реализация совместных проектов в этой сфере необходимо создать дополнительные условия. Продукция новых предприятий может быть востребована не только в России и Сирии, но и на рынках членов всего Евразийского союза, уверен замминистра экономического развития РФ.
Чиновник добавил, что Сирии нужно восстановить свою туристическую инфраструктуру. В этом случае в арабскую республику смогут приезжать путешественники из России.