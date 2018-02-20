Житель Башкирии осужден за участие в террористической группировке в Сирии

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина 1988 года рождения из Дюртюлей признан виновным по статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательства данного государства, в целях противоречащих интересам Российской Федерации», сообщили в пресс-службе Октябрьского суда Уфы.

Мужчина исповедовал ислам с 2007 года, а в 2014 году начал активно изучать политическую обстановку в Сирии, деятельность незаконных вооруженных формирований на территории страны. В декабре 2014 года обвиняемый вступил в состав вооруженного формирования «Джейш Аль-Мухаджирин валь-Ансар». Руководство НВФ обеспечило его жильем, едой, одеждой, огнестрельным оружием, боеприпасами.

Вооруженное формирование расценивается как террористическая организация, ее деятельность и участие в подобном незаконном вооруженном формировании россиян противоречат интересам России, в частности противоречит мирному разрешению и урегулированию сирийского конфликта, сообщили в суде.

Суд назначил мужчине 9 лет и 3 месяца лишения свободы с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор на данный момент не вступил в силу.