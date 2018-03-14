После сверки список избирателей в Башкирии сократился почти на один процент

В Уфе прошло совместное заседание фракции депутатов Госсобрания Башкирии и фракции в уфимском горсовете, в нем также приняли участие действующие депутаты Госдумы от Башкирии. Как сообщила пресс-служба «Единой России», основной темой встречи стала работа парламентариев в день выборов 18 марта. По словам руководителя администрации главы республики Владимира Нагорного, сегодня в республике насчитывается 3 млн 41 тысяча избирателей. Их список после проведения сверки сократился почти на один процент.

- Это говорит о том, что данные по явке будут максимально объективными. По данным на 12 марта о желании проголосовать по месту нахождения заявили порядка 90 тысяч избирателей. В прошлые выборы президента страны открепительные удостоверения получили только 10 тысяч человек, - сообщил Владимир Нагорный.

На совещании было особо подчеркнуто, что большое внимание уделено обеспечению безопасности в день выборов. На избирательных участках в регионе установлены 1009 камер видеонаблюдения, что охватывает 61 процент избирателей.

- В течение всего дня 18 марта будет работать пресс-центр, который расположится на территории гостиницы «Башкортостан», - уточнил главный редактор информационного агентства «Башинформ» Артем Валиев.

18 марта пройдет также рейтинговое голосование по проекту «Городская среда», в ходе которого жители 24 муниципалитетов республики будут выбирать проекты по благоустройству своих населенных пунктов. По данным участников совещания, подготовка к этому мероприятию также практически завершена.