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После сверки список избирателей в Башкирии сократился почти на один процент
Сюжеты:
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Dsc0953

После сверки список избирателей в Башкирии сократился почти на один процент

Сегодня, 10:20ПолитикаТатьяна МайороваФото: Пресс - служба регионального отделения "Единой России"
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