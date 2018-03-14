Патриотическая коалиция в Башкирии призовет людей на выборы

Лидеры политических партий решили напомнить о причинах, по которым надо идти на выборы 18 марта.

Причин идти несколько. Первым их стал приводить Геннадий Шабаев, член ЦИК Башкирии от партии «Патриоты России»:

- Кто как проголосует – это дело каждого. Государство потратило деньги, и мы считаем, что гражданский долг – прийти 18 марта на выборы.

Итак, первая причина – прагматическая. Нельзя же, чтобы почти 17,7 миллиарда рублей были потрачены напрасно?

Свои причины привела Руфина Шагапова, лидер республиканского отделения партии «Зеленые», депутат Госсобрания Башкирии:

- Нарушения на выборах были, есть и будут – до тех пор, пока народ не поверит в эти выборы и придет на участки.

Смысл понятен: чем меньше людей приходит на участки, тем больше шансов использовать голоса тех, кто не пришел, не по назначению. То есть при большей явке труднее будет нарушать закон.

- Поэтому бойкот – это основа для фальсификаций, - подчеркнула Руфина Шагапова.

Представитель «Справедливой России» поддержал эту тему:

- Замкнутый круг: все говорят, что нарушения на выборах есть из-за маленькой явки, и поэтому народ не верит в выборы и не ходит на них. Наша задача – убедить людей разорвать этот замкнутый круг – и просто прийти на выборы.

А для горожан участие в выборах – это еще и референдум о том, куда потратить средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Уфе, например, будет представлены проекты благоустройства десяти территорий.

- От решения людей будет зависеть, какой из этих объектов будет финансироваться в первую очередь, - напомнила депутат от «Зеленых». – Я агитирую за Непейцевский дендропарк.

Голосование по проектам состоится в тех же зданиях, где расположены избирательные участки по выборам Президента России.

Лидер регионального отделения партии «ПВО (Партия Великое отечество)» Максим Божко воззвал к высоким патриотическим чувствам:

- Вопрос выбора главы государства – это вопрос уважения к своей стране.

Если по-простому, то: нечего на диване лежать, когда такое великое дело предстоит – главу страны выбирать.