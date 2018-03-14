- Необходимо предпринять все предусмотренные законодательством меры для скорейшего завершения строительства, - отметил Ирек Ялалов.
13 марта глава администрации Уфы встретился с обманутыми дольщиками, которые ждут свои квартиры на Ферина, 15/1 и Глинки, 5, сообщили в пресс-службе администрации города.
Вместе с Иреком Ялаловым на встрече присутствовали заместитель главы администрации Артур Хромец, глава администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников и представители застройщика.
АО «Строитель» продемонстрировал «дорожные карты» завершения строительства жилых домов, которые содержат мероприятия в рамках процедуры банкротства по взысканию дебиторской задолженности, оспариванию сделок и проведению торгов по продаже в ближайшие 4-5 месяцев.
Глава уфимского муниципалитета поручил руководителям структурных подразделений администрации совместно с ответственными ведомствами разработать алгоритм решения возникших проблем, пересмотреть "дорожную карту", рассмотреть возможность привлечения других строительных организаций для завершения строительства.