13 марта глава администрации Уфы встретился с обманутыми дольщиками, которые ждут свои квартиры на Ферина, 15/1 и Глинки, 5, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вместе с Иреком Ялаловым на встрече присутствовали заместитель главы администрации Артур Хромец, глава администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников и представители застройщика.

АО «Строитель» продемонстрировал «дорожные карты» завершения строительства жилых домов, которые содержат мероприятия в рамках процедуры банкротства по взысканию дебиторской задолженности, оспариванию сделок и проведению торгов по продаже в ближайшие 4-5 месяцев.