В Уфе стали развешивать скворечники в поддержку обманутых дольщиков
Региональный штаб Ксении Собчак объявил об акции «Дом дольщика».
Акция выглядит достаточно просто: в видных местах предлагается развешивать скворечники с надписью «Дом дольщика». Снимки таких скворечников уже появились в соцсетях.
- Скворечник с надписью «Дом дольщика» - это символ того, в каком безвыходном положении оказались обманутые дольщики Башкортостана, - пояснили смысл акции в штабе. - Они лишены базовой потребности любого человека - дома. Они лишены базового права, гарантированного Конституцией - права на жилье. В Башкортостане 46 долгостроев. 5 тысяч граждан Башкирии рискуют стать бомжами.
На последнем пленарном заседании парламента Башкирии министр внутренних дел Роман Деев привел такие цифры по количеству проблемных объектов:
- В настоящее время в республике есть 29 проблемных объектов. На 11 объектах строительство ведется, на 11 - приостановлено, на 7 - не начато. По 12 объектам в Уфе, Иглинском и Ишимбайском районах ведется доследственная проверка. Число пострадавших граждан оценивается в 5 000 человек.