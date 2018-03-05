В Уфе стали развешивать скворечники в поддержку обманутых дольщиков

Акция выглядит достаточно просто: в видных местах предлагается развешивать скворечники с надписью «Дом дольщика». Снимки таких скворечников уже появились в соцсетях.

- Скворечник с надписью «Дом дольщика» - это символ того, в каком безвыходном положении оказались обманутые дольщики Башкортостана, - пояснили смысл акции в штабе. - Они лишены базовой потребности любого человека - дома. Они лишены базового права, гарантированного Конституцией - права на жилье. В Башкортостане 46 долгостроев. 5 тысяч граждан Башкирии рискуют стать бомжами.

На последнем пленарном заседании парламента Башкирии министр внутренних дел Роман Деев привел такие цифры по количеству проблемных объектов: